Keine Altersgrenze mehr: «Miss Germany» wird gewählt

Rust (dpa) - Finale im Europa-Park: Zehn Frauen treten am Samstag (20.45 Uhr) im südbadischen Rust an, um «Miss Germany» 2024 zu werden.

Die bisherige Altersgrenze von 39 Jahren sei für die laufende Staffel aufgehoben worden, sagte der Geschäftsführer der Miss Germany Studios, Max Klemmer. Der diesjährigen Jury gehört unter anderen der Entertainer Nicolas Puschmann an. Durch die Veranstaltung führt TV-Moderatorin Lola Weippert.

Älteste Finalistin ist die Hamburgerin Mignon Kowollik (42). Sie arbeitet als Sexualberaterin und Moderatorin. Die jüngste Teilnehmerin des diesjährigen Finales ist Adwoa Awuah (22) aus Essen. Sie wuchs in Ghana auf und kam mit elf Jahren nach Deutschland. «Viele können sich nicht vorstellen, was Menschen mit Migrationshintergrund hier erleben», sagte sie vor der Endrunde. Sie organisiert nach eigenen Angaben die Vergabe von Schulstipendien für Mädchen in Ghana.