San Francisco (dpa) - Mathematiker und Mathematikerinnen in aller Welt sind in heller Aufruhr, weil das wahrscheinlich berühmteste Problem der Mathematik gelöst worden sein könnte. Ein Mitarbeiter des US-Unternehmens Anthropic behauptet, mit Hilfe der firmeneigenen Künstlichen Intelligenz Claude die sogenannte Riemannsche Vermutung bewiesen zu haben.

Diese Vermutung wird oft auch als «Heiliger Gral» der Mathematik bezeichnet. «Die Auswirkungen erstrecken sich auf die gesamte Mathematik», sagte Ghaith Hiary, Mathematiker an der Ohio State University, dem Magazin «Science». «Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde … aber nun ist es so weit.»

Schon mehr als 150 Jahre alt

Die Vermutung stammt von dem deutschen Mathematiker Bernhard Riemann, der sie bereits im Jahr 1859 formulierte. Aus seiner Hypothese folgt, dass die Verteilung der Primzahlen - also der natürlichen Zahlen, die nur durch sich selbst und durch 1 teilbar sind - nicht zufällig ist, sondern durch ein tieferes mathematisches Muster bestimmt wird. Die Vermutung hat außerdem weitreichende Konsequenzen in der Zahlentheorie.

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Die Riemannsche Vermutung gehört zu den sieben Millenium-Problemen der Mathematik. Für die Lösung hat das US-amerikanische Clay Mathematics Institut im Jahr 2000 je eine Million US-Dollar als Preisgeld ausgelobt.

Bis vor Kurzem war nur eines dieser Millenium-Probleme gelöst. Dann erklärte OpenAI, ein Anthropic-Konkurrent, im September, dass seine KI für eines der Probleme eine Lösung gefunden habe: das Navier-Stokes-Problem, bei dem es um Gleichungen geht, die beschreiben, wie sich Flüssigkeiten bewegen. Offiziell anerkannt ist das noch nicht. Wenige Monate darauf folgt nun möglicherweise die nächste Lösung - durch Levent Alpöge, der auch bei der Navier-Stokes-Veröffentlichung und anderen Mathematik-Lösungen mit Hilfe von KI schon eine Rolle spielte.

KI-Mathematiker staunt über KI

Alpöge erklärt in einem Statement auf seiner Webseite, dass er sich schon seit seiner Zeit als Mathematik-Student mit diesem Problem beschäftigt habe. Er habe die KI-Software Claude auf den Weg gebracht, indem er zwei recht unterschiedliche Ideen kombinierte. «Claude und ich hatten in den letzten Monaten viel Spaß miteinander bei dieser breitgefächerten Arbeit, aber dieses Mal hat Claude mich kurz vor der Ziellinie weit überholt. Nein, Claude flog, tanzte und strahlte kurz vor dieser Ziellinie.»

Foto: Robert Michael/dpa Mit der KI Claude will der Mathematiker Levent Alpöge die Riemannsche Vermutung bewiesen haben. (Archivbild)

Die Beweisführung der KI sei unglaublich lang, schreibt Alpöge, in für Menschen verständlicher Sprache sogar mehr als 250.000 Seiten lang, und er fügt hinzu, dass er sie noch nicht in Gänze verstehe. «Ich beabsichtige, mein Bestes zu geben, um diese Beweisführung und ihre bestimmten Vereinfachungen zu verstehen und anderen verständlich zu machen.»

Ayush Khaitan, der beim US-Forschungszentrum Princeton Language and Intelligence im Bereich Mathematik und KI arbeitet, wertet das Ergebnis von Alpöge und Claude als Beweise dafür, dass für solche bahnbrechenden Ergebnisse weiterhin ein Mensch nötig ist. «Es ist klar, dass Alpöge für die Lösung der verallgemeinerten Riemannschen Hypothese ebenso viel Anerkennung verdient wie Claude», schreibt er auf der Plattform X.

Beweis könnte noch immense Auswirkungen haben

Unmittelbar nach der Bekanntgabe beugten sich auch zahlreiche andere Fachleute über den veröffentlichten Computer-Code - bizarrerweise mit Hilfe von KI, die nötig ist, um die Dokumente zu verstehen. Ob die Beweisführung stimme, konnten sie auf die Schnelle nicht sagen.

Das US-amerikanische Wissenschaftsmagazin «Scientific American» zitiert aber den Mathematiker Carlo Pagano, Professor an der Concordia-Universität in Quebec und Gastforscher bei Google DeepMind, der meint, die Arbeit könne völlig neue Forschungsgebiete eröffnen. «Wenn das zutrifft, erscheint es mir schon bei einer ersten oberflächlichen Durchsicht der Zusammenfassung der vorgeschlagenen Argumentation sehr plausibel, dass die neuen Ideen in dem Beweis völlig neue Denkansätze in der Zahlentheorie eröffnen und neben dem offensichtlich äußerst einflussreichen Ergebnis an sich selbst noch immense Auswirkungen haben werden.»

Das KI-Unternehmen Anthropic ist gerade erst an die Börse gegangen und hat dabei eine Rekordsumme erlöst. Alpöge schreibt in seinem Statement, dass seine Veröffentlichung einen Tag nach dem Börsengang «ein wirklich ungünstiger Zeitpunkt» gewesen sei. Er sei erst am Sonntag vor dem Börsengang fertig geworden - damit legt er nahe, dass er noch ein paar Tage gewartet hat, um die Bewertung des Unternehmens nicht zu beeinflussen.

Auch ein Mensch will die Hypothese gelöst haben

Als wäre die Aufregung in der Mathe-Welt nicht schon groß genug, behaupten nun auch noch zwei weitere Mathematiker, einen rein auf menschlicher Denkarbeit beruhenden Lösungsentwurf für die Riemannsche Vermutung gefunden zu haben, wie das Journal «Science» unter Berufung auf einen Blog-Eintrag berichtet. Alessandro Masullo, ein unabhängiger Mathematiker aus Rom, hat demnach fast zwölf Jahre daran gearbeitet und den Beweis aus Angst vor einer Vorabveröffentlichung unter Verschluss gehalten.