Notfälle

Kind in China bei waghalsiger Aktion an Hochhaus gerettet

Mit Händen und Füßen klammert sich ein Kind an einem Balkon fest. Unter ihm geht es meterweit in die Tiefe, wie ein Video zeigt. Doch die Nachbarn reagieren schnell.

In der Provinz Fujian rückte die Feuerwehr aus, um ein Kind von einem Balkon zu retten. (Symbolbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa
In der Provinz Fujian rückte die Feuerwehr aus, um ein Kind von einem Balkon zu retten. (Symbolbild)

Longyan (dpa) - Mit einer waghalsigen Rettungsaktion haben Bewohner und Sicherheitsleute in einem Wohnhaus im Südosten Chinas ein Kind vor dem Sturz aus dem zwölften Stock bewahrt. Wie auf einem von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Video zu sehen war, klammerte sich das Kind durch ein Einbruchsschutzgitter mit seinen Füßen und Händen über dem Abgrund am Balkon fest. 

Gesichert von mehreren Helfern lehnten sich ein Stockwerk darunter zwei Männer aus zwei Fenstern, um das Kind mit einem kleinen Hocker von unten zu stützen, wie das Video auf der Onlineplattform X weiter zeigte. Parallel brachen die Feuerwehrleute die Tür zu der Wohnung auf, um das Kind schließlich in Sicherheit zu bringen. 

Wie es zu dem Vorfall am Samstag im Ort Zhangping in der Provinz Fujian kam, war zunächst unklar. Chinesische Onlinemedien berichteten unter Berufung auf Anwohner, Verwaltung und die Polizei, das Mädchen habe keine Verletzungen davongetragen. Demnach war das Kind am Morgen (Ortszeit) alleine zu Hause.

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