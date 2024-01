Kindesmissbrauch beim Schlafwandeln?

Ende März 2019 soll der Angeklagte, der mit seinem damals acht Jahre alten Sohn in einem Bett schlief, an dem Kind sexuelle Handlungen vorgenommen haben. «Er fasste in die Pyjamahose des Jungen, berührte dessen Geschlechtsteil und auch den Anus des Jungen», heißt es in der Anklage. Kurz darauf soll der Angeklagte das Zimmer des Jungen verlassen haben. Als ihn seine Ehefrau am nächsten Morgen mit den Vorwürfen konfrontierte, habe der Angeklagte keine Erinnerung mehr an den Vorfall gehabt. Später behauptete er, die Tat schlafwandelnd begangen zu haben. Der Jurist zeigte sich selbst an. Seine Frau reichte die Scheidung ein.