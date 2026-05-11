Silbermünzen und Bargeld

Kita-Kind findet «Schatz» auf Spielplatz

Beim Buddeln auf einem Berliner Spielplatz stößt ein Kita-Kind auf Silbermünzen und mehr. Woher stammen die wertvollen Gegenstände?

Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Berliner Spielplatz Silbermünzen und andere Kostbarkeiten gefunden. (Handout) Foto: -/Polizei Berlin/dpa
Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Berliner Spielplatz Silbermünzen und andere Kostbarkeiten gefunden. (Handout)

Berlin (dpa/bb) - Schatz beim Buddeln entdeckt: Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Spielplatz in Berlin Silbermünzen und andere Wertgegenstände gefunden. «Statt Sandspielzeug wurden hinter einem Spielplatz in Wilmersdorf plötzlich Silbermünzen, Goldschmuck, Luxusuhren und 6.000 Euro Bargeld entdeckt», teilte die Berliner Polizei in einem Social-Media-Beitrag mit. Die Gegenstände seien in der Erde - teilweise unter Büschen - vergraben gewesen. 

Bild

Eine Erzieherin sammelte gemeinsam mit einem Vater die Gegenstände ein und informierte die Polizei. Sogar einen kleinen Goldbarren entdeckten die Finder. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um Diebesgut handelt. Bislang sei eine entsprechende Abfrage negativ gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Diebe stehlen Gegenstände im Wert von 21.000 Euro aus Auto
Unverschlossen geparkt

Mannheim: Diebe stehlen Gegenstände im Wert von 21.000 Euro aus Auto

Aus einem in Mannheim abgestellten Auto sind Wertgegenstände im Gesamtwert von über 21.000 Euro verschwunden. Die 64-jährige Auto-Besitzerin hatte ihren Dacia nicht abgeschlossen.

08.05.2026

Notfälle

Kind stirbt bei Unfall in Berliner Kita

19.01.2026

Diebstahlserie: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus unverschlossenen Autos 
Rhein-Neckar-Kreis

Diebstahlserie: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus unverschlossenen Autos 

Unbekannte sind in mehrere unverschlossene Autos in Neckargemünd eingestiegen und haben Wertgegenstände entwendet. Unter anderem wurden eine Nintendo-Konsole und Bargeld gestohlen.

06.08.2025

Infektion in Kita - Kindergarten geschlossen
Darmstadt

Infektion in Kita - Kindergarten geschlossen

Bei einem Kindergartenkind wird eine schwere Infektion festgestellt. Das ruft das Gesundheitsamt auf den Plan.

16.01.2025

Notfälle

Beim Buddeln am Strand begraben: Kind stirbt in Florida

Ein entspannter Tag am Strand hat sich für eine Familie in Florida zu einem Albtraum entwickelt. Die Tragödie ist laut einem amerikanischen Fernsehsender kein Einzelfall.

21.02.2024