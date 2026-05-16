Unfälle

Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeuges in Wohngebiet

Ein Kleinflugzeug stürzt über einem Ort ab. Zwei Menschen aus dem Flugzeug sterben – am Boden liegen Trümmerteile.

Bei dem Absturz kamen nach ersten Ermittlungen beide Insassen ums Leben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Bei dem Absturz kamen nach ersten Ermittlungen beide Insassen ums Leben. (Symbolbild)

Limburgerhof (dpa) - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges in einem Wohngebiet in Limburgerhof südlich von Mannheim sind zwei Insassen ums Leben gekommen. Hinweise auf verletzte Anwohner gebe es aktuell nicht, teilte die Polizei mit. Details zur Identität der Toten gab die Polizei nicht bekannt.

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Das Kleinflugzeug sei gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück am Ortsrand abgestürzt. «Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt», schrieb die Polizei. Die Absturzstelle sei weiträumig abgesperrt.

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Für Anwohner wurde demnach eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Kriminalpolizei ermittle zur Absturzursache. Auch ein Polizeihubschrauber sei vor Ort, um Luftbilder von der Absturzstelle anzufertigen, hieß es. 

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Limburgerhof ist eine verbandsfreie Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis im Süden von Rheinland-Pfalz. Der Ort hat rund 11.600 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Chemiekonzern BASF hat dort ein Agrarzentrum, das den Ort auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.

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