Kleines Kugelgürteltier in Kölner Zoo geboren

Köln (dpa) – Kugelrunde Sache: Im Kölner Zoo ist zum ersten Mal ein Kugelgürteltier-Baby geboren worden. Das Jungtier wurde am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt, auf der Welt ist es seit dem 12. April. Bisher habe es sich hervorragend entwickelt, sagte Zoo-Kurator Alexander Sliwa. Zum Zeitpunkt seiner Geburt habe es in etwa die Größe eines Tennisballs gehabt. Mittlerweile habe es sein Gewicht mit mehr als 300 Gramm fast verdreifacht. Ausgewachsen werde das Tier dann circa so groß wie ein Handball sein.