König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt»

London (dpa) - Mit warmen Worten erinnert König Charles III. (77) an das Leben seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. - und nimmt dabei Bezug zu aktuellen Krisen. «Vieles in der Zeit, in der wir heute leben, hätte sie, so vermute ich, zutiefst beunruhigt, doch ich schöpfe Zuversicht aus ihrem Glauben, dass das Gute immer siegen wird», sagte der britische Monarch laut der Nachrichtenagentur PA in einer Videobotschaft. Auf welche Ereignisse sich Charles konkret bezieht, ist demnach unklar.

Die Queen wäre an diesem Dienstag 100 Jahre alt geworden. Sie starb vor vier Jahren. Aus Sicht des britischen Monarchen setzte sie sich stets für das Gute ein. Charles bezieht sich dabei etwa auf die erste öffentliche Ansprache der damals noch 14-jährigen Kronprinzessin. Schon damals habe sie gesagt, dass jeder dazu beitragen könne, «die Welt von morgen zu einem besseren und glücklicheren Ort zu machen». «Das ist ein Glaube, den ich von ganzem Herzen teile.»

Der heutige Tag sei eine «Feier eines gut gelebten Lebens und eines Vermächtnisses der Hoffnung», so der König laut PA. Gemeinsam könne man für eine Welt sorgen, in der «Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand und Sicherheit verwurzelt ist».

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Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa Am 21. April 2026 wäre die Queen 100 Jahre alt geworden. (Archivbild)

Die Queen starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands.

Aufgenommen wurde Charles' Videobotschaft laut PA bereits Anfang April in der Bibliothek des Schlosses. Mehr als 70 Jahre war Queen Elizabeth auf dem Thron - länger als jeder andere britische Monarch vor ihr.

«Gott segne dich, liebste Mama»

Das Leben der Queen sei «von bemerkenswerten Veränderungen» geprägt gewesen, sagte Charles den Angaben nach. Viele würden sich beim Gedanken an die Queen an «Momente nationaler Bedeutung» erinnern, andere wiederum an eine flüchtige Begegnung, ein Lächeln oder aufmunternde Worte. «Gott segne dich, liebste Mama; du bleibst für immer in unseren Herzen und Gebeten.»