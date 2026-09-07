Nach Rückkehr aus den USA

König Charles stellt klar: Harry und Meghan nur Privatleute

Noch bleibt es verhältnismäßig ruhig um die royalen Rückkehrer aus den USA. Doch im Hintergrund gibt es wohl viele Anfragen an den Palast. König Charles lässt deshalb mal eines klarstellen.

Am Status von Harry und Meghan hat sich trotz ihrer Rückkehr nach Großbritannien nichts geändert. (Archivfoto) Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa
Am Status von Harry und Meghan hat sich trotz ihrer Rückkehr nach Großbritannien nichts geändert. (Archivfoto)

London (dpa) - Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) gehören auch nach ihrer Rückkehr ins Vereinigte Königreich nicht zum engeren Kreis der Royal Family als «working royals». Das stellte der Palast auf Wunsch von König Charles III. (77) in einem Schreiben an verschiedene Behörden klar.

Unter «working royals» versteht man diejenigen Mitglieder der Familie, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen und im Gegenzug aus der Staatskasse finanziert werden und engmaschigen Personenschutz durch die Polizei erhalten. Das hatten die beiden bewusst aufgegeben.

Anreden als «Königliche Hoheiten» werden weiter nicht verwendet

In dem Schreiben heißt es unter anderem, die Position der beiden, die ihnen Freiheiten im Hinblick auf ihre finanzielle Unabhängigkeit und Schutz ihrer Privatsphäre gewähre, werde weiterhin vollkommen respektiert. Daraus folge, dass sich am derzeitigen Status nichts ändere. Die Anreden als «Königliche Hoheiten» werden demnach weiter nicht verwendet und ihr wohltätiges Engagement ist ihre persönliche Angelegenheit. «Kurz gesagt, ihre Stellung ist mit der von Privatpersonen vergleichbar, die wirtschaftliche und wohltätige Interessen verfolgen», so das Schreiben weiter.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Harry und Meghan waren mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) Ende August nach Großbritannien zurückgekehrt. Spekulationen zufolge sollen sie in die idyllische Region der Cotswolds, westlich von London, gezogen sein. Anfang 2020 hatte sich das Paar vom engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und im US-Bundesstaat Kalifornien niedergelassen. Das Verhältnis zu den anderen Royals gilt teils als belastet. Während es mit König Charles zu einer Annäherung kam, gilt insbesondere die Beziehung zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (44) als geradezu zerrüttet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Medien: Prinz Harry und Meghan sind zurück in Großbritannien
Britische Royals

Medien: Prinz Harry und Meghan sind zurück in Großbritannien

Das Abenteuer Kalifornien ist für Prinz Harry und Herzogin Meghan vorbei. Laut übereinstimmender Berichte landete das royale Paar in Birmingham - das Vereinigte Königreich ist in heller Aufregung.

26.08.2026

Harry und Meghan: Royale Versöhnung oder Kampf der Höfe?
Sechs Jahre nach dem «Megxit»

Harry und Meghan: Royale Versöhnung oder Kampf der Höfe?

Prinz Harry und Meghan kehren übereinstimmenden Berichten zufolge mit ihren Kindern nach Großbritannien zurück. Was bedeutet das für die britische Königsfamilie? Und was wird William sagen?

20.08.2026

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch
Royals

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch

Ein bald erscheinendes Buch über die Royals sorgt für Wirbel: Harry und Meghan kritisieren darin enthaltene Behauptungen als «Verschwörungen und Melodramatik».

14.03.2026

Britische Royals

Vor einem Jahr wurde König Charles gekrönt

Zur Krönung von König Charles fuhr das Vereinigte Königreich auf, was es an Pomp und Glamour zu bieten hatte. Ein Jahr später ist längst nicht mehr alles Glanz und Gloria.

06.05.2024

Britische Royals

Prinz Harry kommt zur Krönung von Charles III.

Die wohl brisanteste Frage vor der Krönung von König Charles III. ist endlich geklärt: Sohn Harry wird dabei sein - allerdings ohne seine Familie. Über die Gründe hüllt sich der Palast in Schweigen.

12.04.2023