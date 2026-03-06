Kriminalität

Kolumbien und USA zerstören fünf Kokainlabore nahe Ecuador

Kolumbiens Behörden gelingt zusammen mit Partnern ein Schlag gegen den internationalen Drogenschmuggel. Mehrere Drogenlabore werden zerstört. Ihre Kapazität: Bis zu sieben Tonnen Kokain im Monat.

Kolumbiens Regierung hat fünf Kokainlabore nahe Ecuador zerstört. (Archivbild) Foto: Álvaro Tavera/colprensa/dpa
Kolumbiens Regierung hat fünf Kokainlabore nahe Ecuador zerstört. (Archivbild)

Tumaco (dpa) - Kolumbien hat bei einem gemeinsamen Anti-Drogen-Einsatz mit den USA und Ecuador mehrere Kokainlabore zerstört. «Wenn sich Nationen zusammenschließen, verlieren die Kriminellen», schrieb Kolumbiens Verteidigungsminister Pedro Arnulfo Sánchez auf der Plattform X.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Insgesamt fünf Anlagen in den Departamentos Putumayo und Nariño im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Ecuador seien zerstört worden. Zwei Labore hätten Kokain produziert, drei weitere Kokapaste verarbeitet. Die Produktionskapazität habe bei bis zu sieben Tonnen Kokain pro Monat gelegen. Die Droge sei über Ecuador weiter nach Mittelamerika und in die USA geschmuggelt worden. «Diese Infrastrukturen waren ein wichtiges Bindeglied im transnationalen Drogenhandel», sagte Sánchez.

Bei dem Einsatz beschlagnahmten die Behörden nach eigenen Angaben etwa 1,3 Tonnen Kokain sowie große Mengen chemischer Vorprodukte für die Herstellung.

Kolumbien gilt als weltweit größter Produzent von Kokain. Ein Großteil der Droge wird über Nachbarländer wie Ecuador oder über Seewege Richtung Nordamerika und Europa geschmuggelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kolumbien beschlagnahmt 27 Tonnen Kokain auf hoher See
Drogenschmuggel

Kolumbien beschlagnahmt 27 Tonnen Kokain auf hoher See

Die USA werfen der Regierung in Bogotá vor, nicht genug gegen den Drogenschmuggel zu unternehmen. Jetzt gelingt Kolumbiens Marine ein harter Schlag gegen die Kartelle - ganz ohne Blutvergießen.

21.12.2025

Schmuggel von 73 Tonnen Kokain nach Europa aufgeflogen
Festnahmen in Deutschland

Schmuggel von 73 Tonnen Kokain nach Europa aufgeflogen

Tonnenweise schafft eine Bande Kokain von Südamerika in die EU. Internationale Fahnder stoppen den Milliardenschmuggel, es gibt Festnahmen in Deutschland. Beteiligt sind Ermittler aus dem Südwesten.

16.03.2025

Hafenbilanz 2024: Mindestens fünf Tonnen Kokain entdeckt
Drogenschmuggel

Hafenbilanz 2024: Mindestens fünf Tonnen Kokain entdeckt

Im Jahr 2023 zogen die deutschen Behörden riesige Mengen Kokain aus dem Verkehr. Zuletzt ging die Zahl der großen Funde deutlich zurück. Verläuft der Kampf gegen die Drogenkriminalität erfolgreicher?

25.12.2024

Kriminalität

Niederlande und Belgien: 180 Tonnen Kokain sichergestellt

Im vergangenen Jahr hatten die Nachbarländer eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Drogenschmuggel vereinbart. Nun haben Zollfahnder eine Rekordmenge der Droge abgefangen.

17.01.2024

Kriminalität

Peruanische Polizei beschlagnahmt über drei Tonnen Kokain

Drogenschmuggel sorgt in Lateinamerika für brutale Gewalt und Korruption - die Ware selbst geht vor allem in die USA und nach Europa. Jetzt hat die Polizei in Peru einen besonders großen Fund gemacht.

25.10.2023