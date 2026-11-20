Labuan Bajo (dpa) - Ein gefährlicher Besucher mit scharfen Zähnen und kräftigen Kiefern hat einen Bewohner der indonesischen Insel Flores aus dem Schlaf gerissen: Ein Komodowaran ist mitten in der Nacht in das Haus des Mannes eingedrungen und hat ihn ins Bein gebissen, wie indonesische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Der 48-jährige wurde medizinisch versorgt und befand sich nach Angaben von Julizar Riduan von der Verwaltung des Komodo-Nationalparks in stabilem Zustand. Zuvor hatte es bereits einen Vorfall in Thailand gegeben: Dort war eine deutsche Touristin in dieser Woche von einem Bindenwaran gebissen worden.

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Dabei sollte es auf Flores eigentlich Schutz vor solchen Begegnungen geben: Bereits 2021 waren in dem Dorf im Westen der indonesischen Insel Zäune errichtet worden, um die riesigen Echsen von Wohngebieten fernzuhalten, wie Riduan erläuterte. Allerdings könnten Mitarbeiter nicht rund um die Uhr sämtliche Abschnitte der Schutzanlagen überwachen.

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Angriffe auf Menschen sind selten

Komodowarane (Varanus komodoensis) sind die größten lebenden Echsen der Welt. Sie bevölkern die Erde schon seit Millionen Jahren und können bis zu drei Meter lang und rund 70 Kilogramm schwer werden. Heute sind sie nur noch auf einer Handvoll Inseln in Indonesien zu finden - und dort eine große Touristenattraktion.

Die mächtigen Tiere leben von Aas, greifen aber auch Beute an, die ein Vielfaches ihrer eigenen Größe haben kann. Beim Zubeißen produzieren sie Gift, das ihre Beute in einen Schockzustand versetzt und die Blutgerinnung verhindert. Angriffe auf Menschen sind selten, kommen aber gelegentlich vor. So hatte eine Riesenechse 2007 auf Komodo einen neunjährigen Jungen angegriffen und getötet. 2013 attackierte ein Waran einen Touristenführer und verletzte ihn schwer.

Deutsche an Wasserfall gebissen

Auch in Thailand kam es in dieser Woche zu einem Zwischenfall mit einer großen Echse: Eine etwa 60 Jahre alte Deutsche war am Dienstag beim Besuch der Erawan-Wasserfälle in der Provinz Kanchanaburi von einem Bindenwaran gebissen worden. Die Touristin hatte ihre Füße im Wasser abgekühlt, als sich das Tier unter der Wasseroberfläche näherte, in ihren linken Fuß biss und versuchte, sie ins Wasser zu ziehen.

Foto: Carola Frentzen/dpa Bindenwarane leben in Thailand auch in Städten, etwa in der Hauptstadt Bangkok. (Archivbild)