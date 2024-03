Komparsen für Serie gesucht – Männer gern mit Schnäuzer

Köln (dpa/lnw) - Trinken und Tanzen am Anfang es 20. Jahrhunderts: Für ausschweifende Szenen in einer historischen Serie werden im Rheinland 300 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Sie sollen die Gäste in einem «varietéartigen» Gasthaus um das Jahr 1900 verkörpern, wie die verantwortliche Casting-Agentur erklärte.

In dem Etablissement mit dem Namen «Deutsche Eiche» würden in der Serie «sowohl hetero- als auch homosexuelle bzw. queere Künstler, Intellektuelle, Theaterleute, Schauspieler, Cross-Dresser, Paradiesvögel, Prostituierte und Aristokraten verkehren», sagte Agentur-Mitinhaber Gregor Weber der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Für all diese Rollen suche man nach einer Besetzung. Besetzt würden überdies «Polizisten, männliche Geiger, Trompeter und Kontrabassspieler sowie Männer, die auf High Heels laufen können». Für bestimmte Kleindarsteller-Parts suche die Agentur auch Frauen, die Spaß am Tanzen hätten und junge Männer, die Freier spielen wollten.