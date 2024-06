Kopfüber im Karussell steckengeblieben - Fahrgäste gerettet

Portland (dpa) - Nervenkitzel der gruseligen Art: Etwa 30 Menschen sind bei einer Fahrt mit einem Karussell im US-Bundesstaat Oregon kopfüber in der Luft steckengeblieben. Mindestens zehn Minuten hätten sie in dieser Position in der Höhe am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Vergnügungspark Oaks Amusement Park in Portland an der US-Westküste verharren müssen, berichtete das Portal OPB.