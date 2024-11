Ostfriesisches Brauchtum

Kritik am Brauch «Klaasohm»: Polizei zieht Konsequenzen

In der Nacht zum 6. Dezember wird auf der Nordseeinsel Borkum «Klaasohm» gefeiert. Gehört Gewalt gegen Frauen zum Fest? Die Polizei will das nicht tolerieren - und kündigt eine Null-Toleranz-Linie an.