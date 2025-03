Krokodil gegen Mensch in Indonesien

Jakarta (dpa) - Die Erinnerung an jenen verhängnisvollen Tag vor rund vier Jahren ist bei Jamal so lebendig, als wäre es gestern gewesen. Wie könnte er den Angriff auch vergessen? Die Narben von seinem Kampf mit einem Salzwasserkrokodil trägt er noch heute auf der Haut. Wie so oft war der Fischer aus der indonesischen Provinz Zentral-Sulawesi allein mit seinem Boot hinausgefahren. Dann, am frühen Abend, geschah es.