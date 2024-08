Krokodil tötet Indonesierin: Leichenteile im Bauch gefunden

Comeback des seltenen Siam-Krokodils in Kambodscha

Nur noch etwa 1000 Siam-Krokodile gibt es in freier Wildbahn. In einer Gebirgsregion in Kambodscha feiern Tierschützer den Fund von mehr als 100 Eiern. Dutzende Baby-Krokodile sind geschlüpft.