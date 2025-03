«1001 Nacht» als XL-Hörspiel in der Nacht der Zeitumstellung

Berlin (dpa) - Deutschlandfunk Kultur hat sich an ein riesiges Hörspielprojekt gewagt: die Vertonung von «1001 Nacht». Über viele Stunden widmet sich der Sender in der Nacht vom 29. März auf den 30. März dem Literaturklassiker aus dem Orient. Die Radionacht beginnt am Samstagabend um 19.05 Uhr – kurz nach Sonnenuntergang – und endet am Sonntagmorgen um 6.55 Uhr, wenn gerade die Sonne aufgegangen ist. Die Folgen sind auch als Podcast verfügbar.