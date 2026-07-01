80 Jahre Bikini: Wie viel Stoff braucht er noch?

Paris (dpa) - Full Coverage, Cheeky, Brazilian, String oder Zero Coverage: Die Namen moderner Bikini-Schnitte wirken wie eine eigene Sprache. Gemeint ist meist dasselbe - weniger Stoff, mehr Haut.

Was 1946 noch als Skandal galt, hat sich längst in ein Spektrum verwandelt, das bis an die Grenze des Sichtbaren reicht. Manche Modelle bestehen heute kaum noch aus mehr als ein paar Schnüren.

Foto: Uwe Anspach/dpa/dpa-tmn Der Bikini war nie nur Bademode. Er war immer auch ein Testfeld: für Moral, für Freiheit, für Sichtbarkeit. (Illustration)

Die Frage, wie viel Stoff ein Bikini eigentlich braucht, wird damit in gewisser Weise messbar. Für das Instagram-Model Sheyla Fong etwa: drei Zentimeter Stoff für Ober- und Unterteil zusammen - ein Versuch, einen Weltrekord aufzustellen.

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Achtzig Jahre nach seiner Erfindung stellt sich damit eine neue Frage: Ab wann ist ein Bikini überhaupt noch ein Bikini?

Schon der Name ist explosiv

Alles begann in Paris, als der Ingenieur Louis Réard am 5. Juli 1946 bei einer Modenschau im Schwimmbad «Piscine Molitor» einen zweiteiligen Badeanzug vorstellte, der so viel Haut zeigte wie keine Badekleidung zuvor.

Kein Model wollte ihn tragen. Nicht eines. Die Idee war zu gewagt, zu freizügig, zu riskant. Am Ende übernahm eine Stripteasetänzerin den Job. Der Name war bewusst gewählt: Bikini - benannt nach dem Bikini-Atoll, auf dem die USA kurz zuvor Atomwaffentests durchgeführt hatten. Die Botschaft war deutlich: Diese Bademode ist explosiv.

Die Reaktion darauf war eindeutig: Der Bikini galt als unsittlich, in seiner Freizügigkeit für viele schlicht untragbar. Was heute selbstverständlich wirkt, war damals ein Bruch mit den geltenden Moralvorstellungen.

Zwischen Verbot und Tabu

Die Nachkriegszeit der 1940er und 1950er Jahre war in vielen westlichen Gesellschaften von konservativen Wertvorstellungen geprägt. Weiblichkeit wurde häufig mit Zurückhaltung, Anstand und einer klaren Abgrenzung von Sexualität verbunden. Badebekleidung sollte den Körper verhüllen, nicht betonen.

Der Bikini durchbrach dieses Prinzip sichtbar: Bauch, Rücken und Oberschenkel wurden öffentlich - Körperzonen, die zuvor kaum sichtbar waren. Entsprechend wurde er in vielen Ländern zunächst verboten oder zumindest sozial geächtet. In Deutschland war er in vielen Freibädern ordnungswidrig, in Frankreich an Stränden teilweise untersagt.

Wandel der Sitten

In den 1960er und 1970er Jahren verschob sich der Blick. Die sexuelle Revolution, Jugendkulturen, Popkultur und neue Freiheitsvorstellungen lösten den Bikini langsam aus seiner moralischen Bewertung.

Was zuvor als Provokation galt, wurde zum Symbol von Modernität und körperlicher Selbstbestimmung. Film, Modefotografie und spätere Werbekultur trugen dazu bei, dass aus dem Skandal ein Standard wurde.

Inszenierung des Körpers

Seitdem hat sich der Bikini nicht nur normalisiert, sondern weiter verändert. Schnitte wurden knapper, Stoffflächen kleiner, Varianten zahlreicher. Heute reichen die Trends vom klassischen Zweiteiler bis zu extrem reduzierten Micro-Designs.

Foto: Scott Roth/Invision/AP/dpa Achtzig Jahre nach seiner Erfindung wird der Bikini - hier getragen von Model Alix Earle bei einer Bademodenschau - immer knapper. (Illustration)

Parallel dazu hat sich auch die Bühne verschoben: In sozialen Medien wird der Körper nicht nur gezeigt, sondern permanent inszeniert, kuratiert, bewertet.

Ein Kleidungsstück im Grenzbereich

Die Abstufungen zeigen, wie sehr sich Bademode in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat: weg von funktionaler Bekleidung, hin zu einer immer stärkeren Reduktion und Inszenierung des Körpers.