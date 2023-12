93-jähriger Mario Adorf schließt weiteren Film nicht aus

München (dpa) - Mario Adorf (93) kann sich vorstellen, noch einmal vor der Kamera zu stehen. «Wenn es eine gute Rolle wäre, eine Rolle, von der man sagt: «Das muss man spielen.» Aber ehrlich gesagt, es ist nicht mein Ehrgeiz», sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in München. Adorfs letzter Film liegt vier Jahre zurück.

Am Sonntag besuchte Adorf in München, wo er seinen Hauptwohnsitz hat, eine Kinomatinee. Gezeigt wurde eine restaurierte und technisch aufbereitete Fassung des Kinofilms «Winnetou I». Anlass war der 60. Jahrestag der Premiere der Karl-May-Verfilmung. Am 11. Dezember 1963 fand die Erstaufführung statt. Die Neufassung ist nach Angaben einer Sprecherin auf DVD erhältlich.