Auszeichnung

Abramović und Kiefer kommen in Orden pour le mérite

In den Orden Pour le mérite werden Menschen aufgenommen, die Verdienste in Wissenschaft und Künsten erworben haben. Nun erweitert sich der prestigeträchtige Preis um weitere Namen.

Die Performancekünstlerin Marina Abramović. (Archivbild) Foto: Luca Bruno/AP/dpa
Die Performancekünstlerin Marina Abramović. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die serbische Performancekünstlerin Marina Abramović (79) und der deutsche Künstler Anselm Kiefer (81) sollen als neue Mitglieder in den Orden Pour le mérite aufgenommen werden. Das teilten Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) und der Orden mit. 

Bei einer Sitzung Ende Mai seien auch der österreichisch-schweizerische Wirtschaftswissenschaftler Ernst Fehr (70) und die deutsche Rechtswissenschaftlerin Angelika Nußberger (63) als neue Mitglieder benannt worden. Alle vier haben die Wahl demnach angenommen. 

Wolf Biermann im Mai offiziell in den Orden aufgenommen

Eine offizielle Aufnahme gibt es traditionell bei einer Festveranstaltung im Folgejahr, die Ende Mai im Konzerthaus Berlin stattfinden soll. Erst im Mai war unter anderem der Liedermacher Wolf Biermann (89) feierlich in die Vereinigung aufgenommen worden.

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Der in der Öffentlichkeit wenig bekannte Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste wurde im 19. Jahrhundert vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. gegründet, Schirmherr ist heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ihm gehören etwa 80 herausragende Persönlichkeiten aus Deutschland und anderen Ländern an, darunter viele Nobelpreisträger. 

Über die neuen Mitglieder sagte Weimer, dessen Behörde (kurz: BKM) den Orden finanziert und organisatorisch betreut: «Ihr Wirken hat Wissenschaft geprägt und in der Gegenwartskunst weltweit Maßstäbe gesetzt. Ihre Wahl macht die Bedeutung dieses Ordens als Auszeichnung für höchste geistige und künstlerische Leistungen noch einmal deutlich.»

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