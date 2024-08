Adele verlobt? Popstar macht Andeutungen auf der Bühne

Wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist, wiederholt Adele die Frage eines Fans «Will you marry me?» («Wirst du mich heiraten?») auf der Bühne - und beantwortet sie mit: «Ich kann dich nicht heiraten, weil ich schon heirate» - dazu hebt sie ihre linke Hand, an der ein Ring zu sehen ist. Der Rest ihrer Antwort geht im Jubel unter. Zu hören ist nur noch «ich schätze das».

Dem «Elle»-Magazin sagte sie in einem Interview vor zwei Jahren über die Beziehung mit Paul: «Ich war noch nie so verliebt. Ich bin verrückt nach ihm». Der «Vogue» verriet sie, sie schätze besonders an ihm, dass er keine Schwierigkeiten habe, mit der großen Aufmerksamkeit umzugehen, die das Paar in der Öffentlichkeit erhalte.