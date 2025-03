«Affen als Konkurrenz» - Nefzer könnte dritten Oscar holen

Los Angeles (dpa) - Gerd Nezfer ist im Oscar-Endspurt. Gerade erst von Dreharbeiten in Budapest zurück nach Schwäbisch Hall, am Freitag den Smoking bügeln und Koffer packen, am Samstag - mit Ehefrau Regina - nach Los Angeles jetten. «Ich hoffe, der Flieger hat keine Verspätung», erzählt der 59-Jährige zwischen Tür und Angel am Telefon der dpa.