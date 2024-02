Album-Produzent verklagt Rapper Sean «Diddy» Combs

New York/Los Angeles (dpa) - Gegen den US-Rapper Sean «Diddy» Combs («Bad Boy for Life», «I'll Be Missing You») sind laut US-Medien weitere Vorwürfe wegen sexueller Vergehen lautgeworden. Produzent Rodney «Lil Rod» Jones, der mit Combs an dessen Grammy-nominierter Platte «The Love Album: Off the Grid» arbeitete, habe Klage vor einem Bundesgericht in New York eingereicht, berichtete der Sender NBC News. Demnach wirft er dem 54-Jährigen vor, ihn in einem Zeitraum von über einem Jahr sexuell belästigt, unter Drogen gesetzt und bedroht zu haben.