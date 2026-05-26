Preisverleihung

American Music Awards küren BTS zu Künstlern des Jahres

Die American Music Awards liefern diesmal jede Menge Highlights von K-Pop bis Punk-Legende - ein 70-Jähriger bekommt die Trophäe für sein Lebenswerk.

Queen Latifah moderierte die diesjährigen American Music Awards. Foto: Casey Flanigan/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa
Queen Latifah moderierte die diesjährigen American Music Awards.

Las Vegas (dpa) - Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards (AMA) den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt. Auch den Preis für den besten Sommer-Song gewann die Boyband bei der Gala in Las Vegas mit «Swim». Die K-Pop-Gruppe gilt als eine der weltweit erfolgreichsten Musikbands.

Eine besondere Ehrung gab es für die britische Punk-Ikone Billy Idol (70). Der Rocksänger wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die kolumbianische Sängerin Karol G, eine der einflussreichsten Künstlerinnen des Reggaeton und Latin-Pop, wurde unter anderem als beste Internationale Künstlerin ausgezeichnet. 

Comeback für Girlband

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Die Girlband Pussycat Dolls feiert ihr Comeback bei den Awards und performten unter anderem ihren Hit «Don't Cha» aus dem Jahr 2005 gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes. Durch die Show führte die Musikerin Queen Latifah.

Die American Music Awards werden seit 1974 verliehen und in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten US-amerikanischen Musikpreisen.

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