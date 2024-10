«An meine Mutter gedacht»: Campino erklärt Auftritt im Frack

Düsseldorf (dpa) - Tote-Hosen-Frontmann Campino hat sein Erscheinen im Frack bei einem Staatsbankett mit König Charles III. verteidigt. «Es gibt einfach Dinge, die einem wichtig sind und die man dann tun muss, ganz egal, was es da für einen Shitstorm gibt», sagte Campino (62) in Düsseldorf der dpa. Der Tote-Hosen-Frontmann war im vergangenen Jahr zu einem Abendessen mit Charles in Berlin im Frack erschienen. Das hatte dem als Punkrocker bekanntgewordenen 62-Jährigen einigen Spott eingebracht.