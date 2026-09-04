Musik

«An meiner Seite»: Helene Fischer veröffentlicht neue Single

Deutschlands Schlager-Königin hat nach ihrem Tournee-Comeback ein neues Album angekündigt. Jetzt gibt es einen Vorgeschmack.

Helene Fischer hat eine neue Single (Archiv). Foto: Robert Michael/dpa
Helene Fischer hat eine neue Single (Archiv).

München (dpa) - Neues von Helene Fischer: Der Schlager-Star hat eine neue Single herausgebracht. «An meiner Seite» ist die zweite Auskopplung nach dem Song «Heute Nacht» aus dem neuen Studioalbum der 42-Jährigen, das demnächst erscheinen soll. 

«Wir sind die perfekte Synergie, wenn die ganze Welt in Trümmern liegt», singt sie darin. Oder «Du bist meine Fackel in dem Wind.» Im Refrain dann geht es so: «Tag und Nacht, Du bist an meiner Seite. Stark und schwach, Du stehst an meiner Seite.» Dazu gibt es viel Synthesizer-Sound. Ein Dance-Pop-Schlager-Mix. 

«An meiner Seite» heißt das neue Lied (Archiv). Foto: Jens Kalaene/dpa
«An meiner Seite» heißt das neue Lied (Archiv).

Offiziell vorgestellt werden sollte der neue Song laut Plattenfirma in einem neuen Musikvideo und bei der Verleihung der «Goldenen Henne» in Leipzig.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fischer-Fans aber kennen das Lied schon von der großen Stadion-Tour im Sommer. Zu den 15 Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden waren knapp 750.000 Fans gekommen.

Akrobatik-Auftritt mit Partner Thomas

Damals performte die Sängerin den Song gemeinsam mit ihrem Partner Thomas, mit dem sie zwei Kinder hat. Das Paar wirbelte dabei in silbernen Glitzeroutfits und in schwindelerregender Höhe über dem Publikum. Mehr als 20 Millionen Mal sind Szenen aus diesen Auftritten in sozialen Netzwerken angeklickt worden, wie die Plattenfirma mitteilt. Aus dem gemeinsamen Auftritt beim Konzert in Wien ist nun das Musikvideo geworden. 

Hier performt Fischer vor einigen Jahren mit ihrem Partner Thomas (Archiv). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Hier performt Fischer vor einigen Jahren mit ihrem Partner Thomas (Archiv).

Fischer ist für außergewöhnliche Bühneninszenierungen bekannt und hat bereits mit dem «Cirque du Soleil» zusammengearbeitet. Und sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Musikerinnen überhaupt. Mit ihrer Tournee besiegelte die zweifache Mutter die endgültige Rückkehr aus der Babypause. Außerdem feiert sie in diesem Jahr Jubiläum: Zu 20 Jahren auf der Bühne widmete die Deutsche Post ihr sogar eine Sonderbriefmarke.

Chartspitze mit «Heute Nacht»

Mit dem Vorgänger von «An meiner Seite», der ersten Singleauskopplung «Heute Nacht», die bei Magenta TV zum Soundtrack der Fußball-WM der Männer wurde, schaffte die 42-Jährige es übrigens zum ersten Mal als Solo-Künstlerin an die Spitze der deutschen Charts. Das Lied landete laut GfK Entertainment eine Woche nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins der offiziellen Deutschen Charts.

Zwar hatte die Schlagersängerin erstmals Ende 2023 mit der Neuauflage von «Atemlos durch die Nacht» einen Nummer-eins-Hit - damals allerdings zusammen mit Rapperin Shirin David und damit nicht allein. Zuvor hatte es der 2013 veröffentlichte Schlager-Klassiker maximal auf Platz drei in den Single-Charts geschafft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erster Solo-Nummer-eins-Hit für Helene Fischer
«Heute Nacht»

Erster Solo-Nummer-eins-Hit für Helene Fischer

An der Spitze der deutschen Charts stand sie schon: mit Rapperin Shirin David und der Neuauflage von «Atemlos durch die Nacht». Nun gelingt Helene Fischer als Solo-Künstlerin der Sprung an die Spitze.

05.06.2026

Helene Fischer gibt drei Zusatzshows auf ihrer Stadion-Tour
Konzerte

Helene Fischer gibt drei Zusatzshows auf ihrer Stadion-Tour

Helene Fischer geht 2026 auf Tour: Dann stehen zwölf Konzerte in elf Städten an, darunter drei Zusatzshows. Und sie kehrt in eine Stadt zurück, mit der sie wohl weniger gute Erinnerungen verbindet.

11.11.2024

«Ein Herzenswunsch» – Helene Fischer macht Musik für Kinder
Neues Projekt

«Ein Herzenswunsch» – Helene Fischer macht Musik für Kinder

Helene Fischer ist bekannt für Pop-Schlager und aufwendige Bühnenshows. Jetzt wandelt sie auf den Spuren von Rolf Zuckowski und Simone Sommerland. Die neue Zielgruppe ist ausgesprochen jung.

20.09.2024

Unfall auf der Bühne

Sorge um Helene Fischer nach Konzertabbruch

Schon der Tourstart von Schlagerstar Helene Fischer musste abgesagt werden - wegen einer Verletzung. Nun wieder ein Schreckmoment: Die Sängerin muss die Bühne in Hannover nach einem Unfall blutend verlassen.

19.06.2023

Sängerin

Tausende strömen zu Helene-Fischer-Konzert

Eigentlich sollte die neue Tour von Schlagerkönigin Helene Fischer schon vor ein paar Wochen in Bremen starten. Doch die 38-Jährige verletzte sich bei den Proben. Nun geht es in Hamburg los.

11.04.2023