Andenken an Hit-Serie «Friends» in den USA teuer versteigert

Los Angeles (dpa) - Viele Andenken an die TV-Kultserie «Friends», darunter Kostüme, Mobiliar und andere Set-Gegenstände, sind in Los Angeles versteigert worden. Sämtliche 110 Stücke hätten Käufer gefunden, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit. Demnach hätten Tausende Fans in aller Welt online und vor Ort in Kalifornien mitgeboten, um eines der ikonischen Andenken zu ersteigern. Den Spitzenpreis erzielte eine Nachbildung des quietschorangen Sofas aus dem fiktiven Café «Central Perk», wo sich die sechs Freunde aus der US-Sitcom häufig trafen. Das Möbelstück kam für über 29.000 Dollar (gut 26.000 Euro) unter den Hammer, fast das Fünfzehnfache des Schätzpreises von 2.000 Dollar.