Angelina Jolie macht mysteriöse Anspielung in Venedig

Venedig (dpa) - US-Star Angelina Jolie ist in einem neuen Kinofilm als Opernsängerin Maria Callas zu sehen. Auf die Frage, mit welchen Aspekten der Opernsängerin sie sich identifizieren könne, sagte die 49-Jährige in Venedig: «Nun, es gibt vieles, was ich in diesem Raum nicht sagen werde, wovon Sie wahrscheinlich wissen oder was Sie vermuten.»