Anna-Carina Woitschack gewinnt «Let's Dance»

Köln (dpa) - Sängerin Anna-Carina Woitschack hat die RTL-Show «Let's Dance» gewonnen. Die 33-Jährige sicherte sich zusammen mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov in der Nacht zum Sonntag den Titel «Dancing Star 2026», den es in der Sendung zu gewinnen gibt - ebenso wie einen großen Pokal in Form einer Discokugel.

Das Tanzpaar zeigte im Finale eine makellose Leistung. Von 90 möglichen Jury-Punkten holte es 90 – bei drei Tänzen. Vor allem der sonst so strenge Juror Joachim Llambi war voll des Lobes. «Wenn du mit dem Tanz die Leute nicht überzeugt hast, dann weiß ich nicht, was wir hier noch machen sollen in dieser Veranstaltung. Dann können wir nach Hause gehen», sagte er, nachdem Woitschack einen tollen Paso Doble gezeigt hatte.

Besonders kreativ geriet ihr Abschlusstanz, der ihre Familiengeschichte aufgriff. Die 33-Jährige entstammt einer Puppentheater-Familie – bei ihrem finalen Auftritt hingen Woitschack und Vinokurov zunächst an langen Marionetten-Fäden.

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Nachfolge von Diego Pooth

Die Sängerin übernimmt damit den RTL-Tanzthron von Diego Pooth. Der Sohn von Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth («Da werden Sie geholfen») hatte sich im vergangenen Jahr zusammen mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova den Sieg in dem Format gesichert, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Die jüngste «Let's Dance»-Staffel hatte sich durch eine gewisse Uneindeutigkeit ausgezeichnet. Ein konkurrenzloser Überflieger und damit alleiniger Favorit tat sich nicht hervor – mal lief es bei dem einen Promi besser, mal bei dem anderen. Und manchmal traf auch das Publikum überraschende Entscheidungen. Anfang Mai etwa flog die von der Jury hochgelobte No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa aus dem Format – die Zuschauer gaben ihr nicht genügend Stimmen. Juror Joachim Llambi zürnte daraufhin.