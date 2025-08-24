Promi-Hochzeit

Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz haben geheiratet

Die Schauspieler sind seit längerer Zeit ein Paar - nun haben sie den nächsten Schritt gewagt.

Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz haben geheiratet. (Archivfotos) Foto: Christoph Soeder/dpa
Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz haben geheiratet. (Archivfotos)
