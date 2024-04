Anne Hathaway sollte bei Casting zehn Männer küssen

Sie sei damals «so jung» gewesen und habe genau gewusst, «wie leicht man alles verlieren kann, wenn man als «schwierig» abgestempelt wird», erklärte Hathaway. «Also tat ich einfach so, als wäre ich begeistert und machte weiter.» Die Schauspielerin betonte, dass es in dieser Situation nicht um ein «Machtspiel» der Verantwortlichen gegangen sei und niemand sie habe verletzen wollen. «Es war einfach eine ganz andere Zeit und heute wissen wir es besser.»

Anne Hathaway schaut ihren Mann gerne einfach nur an

Anne Hathaway schaut ihren Mann gerne einfach nur an

Die Oscar-Preisträgerin erfuhr vor rund zehn Jahren Ablehnung in der Öffentlichkeit. Blockbuster-Regisseur Nolan half ihr damals entscheidend, erzählt sie.

Für ihren neuen Film «Als du mich sahst», an dem sie selbst als Produzentin mitwirkte, hätten ihre potenziellen Drehpartner ein Lied mitbringen und eine Tanzszene mit Hathaway improvisieren sollen. Die romantische Komödie, die Hathaway an der Seite des britischen Schauspielers Nicholas Galitzine spielt, erscheint am 2. Mai bei Amazon Prime Video.