Annemarie und Wayne Carpendale haben sich getrennt

München (dpa) - Annemarie (49) und Wayne Carpendale (49) haben sich getrennt. «Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr», teilten die beiden in einem gemeinsamen Statement auf ihren Instagram-Kanälen mit. «Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen.» Die Carpendales, die seit 2013 miteinander verheiratet sind, leben demnach weiterhin unter einem Dach, «sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team». Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Trennung berichtet.