Armin Mueller-Stahl erhält «Goldene Henne» für Lebenswerk

Leipzig (dpa) - Der Schauspieler Armin Mueller-Stahl erhält eine «Goldene Henne» für sein Lebenswerk. Der 95-Jährige werde an diesem Freitag die Auszeichnung persönlich bei der Gala in Leipzig entgegennehmen, teilte Hubert Burda Media mit.

Von der DDR bis nach Hollywood

Mueller-Stahl gehört zu den wenigen Künstlern, die sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Erfolge feierten. Später gelangen ihm auch in Hollywood hochgelobte Filme. «Ich stehe jetzt kurz vor meinem 96. Geburtstag und mein Lebenswerk steht kurz vor dem Abschluss. Dass es nun noch mal mit diesem schönen Preis gewürdigt wird, bedeutet mir sehr viel», sagte Mueller-Stahl laut Mitteilung.

Geboren wurde Mueller-Stahl am 17. Dezember 1930 im ostpreußischen Tilsit. Nach zahlreichen Theater- und Filmrollen glänzte er in «Nackt unter Wölfen» (1963, Regie: Frank Beyer) nach dem Roman von Bruno Apitz als KZ-Häftling, der zusammen mit anderen ein dreijähriges Kind im KZ Buchenwald vor der SS versteckt.

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1989 gelang Armin Mueller-Stahl mit «Music Box» auch in Hollywood der Durchbruch. Es folgten Arbeiten mit Barry Levinson («Avalon»), Jim Jarmusch («Night on Earth»), Steven Soderbergh («Kafka») und Volker Schlöndorff («Der Unhold»). Für seine Nebenrolle des Vaters des australischen Pianisten David Helfgott in «Shine» (Regie: Scott Hicks) wurde Mueller-Stahl 1997 für den Oscar nominiert. Für seine Darstellung in «Die Manns – ein Jahrhundertroman» (2001) wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Helene Fischer und Take That bei der Gala

Vergeben wird der Medienpreis am 4. September in der Messe Leipzig, die Gala wird live im Ersten ausgestrahlt. Moderiert wird die Veranstaltung von Esther Sedlaczek und Florian Silbereisen. In diesem Jahr wird der Publikumspreis in den vier Publikumskategorien «Film & Fernsehen», «Entertainment», «Musik» und «Sport» verliehen. Es sind Auftritte von Helene Fischer, Take That und Michael Patrick Kelly geplant.