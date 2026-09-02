Publikumspreis

Armin Mueller-Stahl erhält «Goldene Henne» für Lebenswerk

Von der DDR bis Hollywood: Der 95 Jahre alte Armin Mueller-Stahl erhält die «Goldene Henne». Welche Stationen seine lange Karriere prägten.

Armin Mueller-Stahl erhält die «Goldene Henne» für sein Lebenswerk. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Armin Mueller-Stahl erhält die «Goldene Henne» für sein Lebenswerk. (Archivbild)

Leipzig (dpa) - Der Schauspieler Armin Mueller-Stahl erhält eine «Goldene Henne» für sein Lebenswerk. Der 95-Jährige werde an diesem Freitag die Auszeichnung persönlich bei der Gala in Leipzig entgegennehmen, teilte Hubert Burda Media mit.

Von der DDR bis nach Hollywood

Mueller-Stahl gehört zu den wenigen Künstlern, die sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Erfolge feierten. Später gelangen ihm auch in Hollywood hochgelobte Filme. «Ich stehe jetzt kurz vor meinem 96. Geburtstag und mein Lebenswerk steht kurz vor dem Abschluss. Dass es nun noch mal mit diesem schönen Preis gewürdigt wird, bedeutet mir sehr viel», sagte Mueller-Stahl laut Mitteilung.

Geboren wurde Mueller-Stahl am 17. Dezember 1930 im ostpreußischen Tilsit. Nach zahlreichen Theater- und Filmrollen glänzte er in «Nackt unter Wölfen» (1963, Regie: Frank Beyer) nach dem Roman von Bruno Apitz als KZ-Häftling, der zusammen mit anderen ein dreijähriges Kind im KZ Buchenwald vor der SS versteckt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

1989 gelang Armin Mueller-Stahl mit «Music Box» auch in Hollywood der Durchbruch. Es folgten Arbeiten mit Barry Levinson («Avalon»), Jim Jarmusch («Night on Earth»), Steven Soderbergh («Kafka») und Volker Schlöndorff («Der Unhold»). Für seine Nebenrolle des Vaters des australischen Pianisten David Helfgott in «Shine» (Regie: Scott Hicks) wurde Mueller-Stahl 1997 für den Oscar nominiert. Für seine Darstellung in «Die Manns – ein Jahrhundertroman» (2001) wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Helene Fischer und Take That bei der Gala

Vergeben wird der Medienpreis am 4. September in der Messe Leipzig, die Gala wird live im Ersten ausgestrahlt. Moderiert wird die Veranstaltung von Esther Sedlaczek und Florian Silbereisen. In diesem Jahr wird der Publikumspreis in den vier Publikumskategorien «Film & Fernsehen», «Entertainment», «Musik» und «Sport» verliehen. Es sind Auftritte von Helene Fischer, Take That und Michael Patrick Kelly geplant. 

Die Gewinner erhalten eine Skulptur in Vogelform. Der Name des Preises erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga «Henne» Hahnemann.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Armin Mueller-Stahl: 5 Filme, mit denen er berühmt wurde
95. Geburtstag

Armin Mueller-Stahl: 5 Filme, mit denen er berühmt wurde

Armin Mueller-Stahl hat zahlreiche Rollen gespielt, in Kino- und Fernsehfilmen, aber auch in Serien. Einige seiner Werke sind besonders sehenswert. Eine Auswahl zum 95. Geburtstag des Stars.

17.12.2025

Armin Mueller-Stahl: «Wenn der Abpfiff kommt, dann kommt er»
95. Geburtstag

Armin Mueller-Stahl: «Wenn der Abpfiff kommt, dann kommt er»

Armin Mueller-Stahl spricht offen über seine Gelassenheit gegenüber dem Tod – und warum aktuelle Entwicklungen in Deutschland ihn dazu bringen, übers Auswandern nachzudenken.

10.12.2025

Goldene Hennen für Roland Kaiser und Peter Maffay
Goldene Henne

Goldene Hennen für Roland Kaiser und Peter Maffay

Zum 30. Mal ist die Goldene Henne an Stars aus Musik, Film und Sport vergeben worden. Auch Helden des Alltags wurden geehrt.

15.11.2024

Publikums-Abstimmung zur Goldenen Henne 2024 beginnt
Auszeichnung

Publikums-Abstimmung zur Goldenen Henne 2024 beginnt

Zum 30. Mal wird der Publikumspreis Goldene Henne vergeben. Nun startet das Voting.

11.09.2024

Fernsehen

RTL-Journalist Kloeppel bekommt evangelischen Medienpreis

RTL-Journalist Peter Kloeppel hört im Sommer nach Jahrzehnten auf. Schon jetzt wird er für sein Lebenswerk geehrt.

13.06.2024