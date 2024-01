Arte-Doku über die Rocklegende Roy Orbison

Berlin (dpa) - Sein Markenzeichen war die Sonnenbrille, aber im Gedächtnis bleibt Roy Orbison bis heute für seine unvergleichliche Stimme. Die passe eher zu einem Opernsänger als zu einem Rockstar, sagt einer der Gesprächspartner in Steve Coles spannender Dokumentation über den Sänger und Songwriter Roy Orbison, die am Freitag um 21.45 Uhr bei Arte läuft.

Bekannt wurde der 1936 im US-Bundesstaat Tennessee geborene Südstaatler Orbison in den 1960er Jahren mit Songjuwelen wie «Pretty Woman», «Only The Lonely» oder «In Dreams». Fast alle seine Texte schrieb er selbst, weil zu seinem speziellen Gesang und den eindringlichen Balladen einfach keine fremden Lyrics passten. Auf der Bühne gab er stets eine elegante Figur ab, ein freundlicher Gentleman, der ohne Starallüren und Posen auskam und sich ganz auf seine Stimme verlassen konnte. Er war vor allem in Großbritannien populär, und auch der US-Amerikaner fühlte sich auf der Insel am wohlsten.