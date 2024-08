Arte ehrt Alain Delon - Montag TV-Themenabend

Darunter befinden sich die Dokus «Alain Delon, persönlich» (TV-Ausstrahlung am Montag) und «Romy und Alain: Die ewigen Verlobten» (TV-Ausstrahlung am Mittwoch, 21.8., 16.10 Uhr) sowie der Spielfilm «Wie Raubkatzen», in dem Delon neben Jane Fonda zu sehen ist (im TV am späten Montagabend).