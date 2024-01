Ashley Graham über Kleidergrößen und Stillstand

Los Angeles (dpa) - US-Model Ashley Graham hat bis heute nach eigenen Angaben manchmal Schwierigkeiten, Kleider in ihrer Größe zu bekommen. «Es gibt immer noch einige Designer, die sagen: «Tut uns leid, wir können nicht, wir werden einfach nichts für einen größeren Körper entwerfen»», erzählte die 36-Jährige dem US-Magazin «People». «Die Dinge haben sich in mancher Hinsicht stark verändert und in anderen sind sie einfach zum Stillstand gekommen.»