Auch die Neue redet mit den Toten – Thüringenkrimi startet

Jena/Berlin (dpa) - Noch bevor sie überhaupt richtig angekommen ist, sieht sie sich schon ihrer ersten Leiche gegenüber: Die neue Rechtsmedizinerin der Uni Jena Mala Murphy entdeckt auf dem Weg vom Flughafen in die thüringische Saalestadt ein gegen einen Baum gepralltes Auto mit einer Toten.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Schnell wird klar, dass es sich nicht um einen einfachen Verkehrsunfall handelt, sondern deutlich mehr hinter dem Tod der umstrittenen Familienrichterin steckt. Doch in «Gerechtigkeit» (heute, 20.15 Uhr, ZDF) sollen nicht nur Todesfälle aufgeklärt, sondern vor allem neue Charaktere eingeführt werden.

Denn Emily Cox («Achtsam morden») übernimmt als Dr. Murphy im ersten «Thüringenkrimi» die Arbeit von Nina Gummich («Alice»), die in der zuvor «Theresa Wolff» genannten Reihe die titelgebende Rechtsmedizinerin gespielt hatte.

Dates mit Ed Sheeran?

Vergleiche zwischen Wolff und Murphy drängen sich da auf, auch die Figuren im Film thematisieren die Umbesetzung. Die unzulängliche Wolff habe nach einer Nahtoderfahrung bei ihrem letzten Fall gekündigt, erfahren die Zuschauer so. Murphy scheint ganz im Gegensatz zur Vorgängerin sehr umgänglich und der gelegentlich ins Englisch gleitenden Halb-Irin wird gar eine Liaison mit Weltstar Ed Sheeran nachgesagt.

Er hoffe nur, dass die Neue nicht auch mit den Leichen spreche, sagt Polizist Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz) recht zu Beginn in Anspielung auf Wolff. Diese suchte nämlich oft genug das imaginäre Zwiegespräch mit den Toten auf ihrem Seziertisch, um den Umständen des Ablebens auf den Grund zu gehen. Ohne zu viel vorwegzunehmen: Die Hoffnung Topals wird enttäuscht.

Weiterer Neuzugang

Auch Hauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler, «Biester») ist ein Neuzugang. Er und Murphy scheinen Gefallen aneinander zu finden, doch beide bringen einiges an emotionalem Gepäck mit.

Die ursprünglich sieben geplanten «Theresa Wolff»-Filme sind schon länger im Kasten und auch mit Cox in der Hauptrolle sind bereits zwei Thüringenkrimis abgedreht. Zu Aufregung in Fan-Kreisen führte zuletzt die Mitteilung der Produktionsfirma Ziegler Film, dass im dritten neuen Film der Reihe doch wieder Gummich als Wolff zu sehen sein werde.

Abwechselnd in Elternzeit