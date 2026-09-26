Zehn Konzerte

Auf Hoverboards in die 90er - Backstreet Boys in Düsseldorf

Laser, Flammen, Feuerwerk: Die US-Band zeigt zum Start ihrer Konzertreihe eine aufwendige Show. Für den Ausflug in die Zeit der Jahrtausendwende gilt ein weiß-blauer Dresscode.

Die Show der Backstreet Boys begann schwebend unter dem Stadiondach. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Show der Backstreet Boys begann schwebend unter dem Stadiondach.

Düsseldorf (dpa) - Sie schweben von der Stadiondecke auf die Bühne, und ab dann dreht sich alles um Pop-Nostalgie: Fliegend auf fünf Hoverboards haben die Backstreet Boys ihre Konzertserie in Düsseldorf eröffnet. «Wir nehmen euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit», versprach Howie Dorough zum Anfang der Show. Ausgestattet mit einer 32 Meter hohen Bühne, Pyrotechnik und einer Lasershow erweckten er und seine Bandkollegen AJ McLean, Nick Carter, Brian Littrell und Kevin Richardson in den folgenden zwei Stunden ihr Erfolgsalbum «Millennium» (1999) zu neuem Leben.

Die Show «Into The Millennium» hatten die fünf Musiker zuvor in Las Vegas gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Hits wie «I Want It That Way» und «Larger Than Life». Bis zum 7. Oktober spielt die US-Band nun gleich zehn Stadionkonzerte in Düsseldorf, rund 450.000 Tickets wurden laut Veranstalter Live Nation verkauft. Für manche Shows gibt es noch Restkarten. Nach Angaben des Veranstalters sind es in diesem Jahr die einzigen Auftritte der Backstreet Boys in Europa.

«So viele Jahre, so viele Erinnerungen»

Die Konzertreihe trägt noch den Untertitel «Homecoming: Live in Germany». Denn schon vor dem weltweiten Erfolg hätten die Backstreet Boys hierzulande Fans gehabt, wie die Sänger in Düsseldorf betonten. «Deutschland, ihr wart unsere erste Liebe. Ihr habt uns vor allen anderen geliebt und wir euch», sagte Kevin Richardson. «So viele Jahre, so viele Erinnerungen», ergänzte Nick Carter. Die Boyband wurde 1993 in Orlando im US-Bundesstaat Florida gegründet. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Sänger Nick Carter erinnerte sich auf der Bühne an den Karrierebeginn in Deutschland. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Sänger Nick Carter erinnerte sich auf der Bühne an den Karrierebeginn in Deutschland.

Ihre Show ist eine Zeitreise hin zur Jahrtausendwende: Während der Outfitwechsel der Band werden Schnipsel alter Musikvideos und Konzerte gezeigt. Die monochromen Outfits der Sänger - samt Caps und Hüten - knüpfen nahtlos an die Kostüme aus den Videos an. 

Auf Bitte der Band sind die allermeisten Fans in Weiß und Hellblau gekommen, den Farben des Albums. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Auf Bitte der Band sind die allermeisten Fans in Weiß und Hellblau gekommen, den Farben des Albums.

Irgendwann hält die Band ein altes Cover des deutschen Jugendmagazins «Bravo» in die Kamera und posiert damit für die Fans. Die lassen sich voll auf die «Millennium»-Reise ein: Auf Bitte der Band sind die allermeisten in Weiß und Hellblau gekommen, den Farben des Albums.

90er-Programm für Fans

Zum «Homecoming» sind Fans aus der ganzen Welt angereist. Zahlreiche von ihnen hatten in den Tagen zuvor bereits vor dem Nobelhotel Breidenbacher Hof auf die fünf Sänger gewartet. Am Freitag waren es zeitweise einige Hundert Menschen; das Ordnungsamt rückte an und sperrte den Hoteleingang ab.

Für die kommenden zwei Wochen wirbt die Stadt auch mit einem Backstreet-Boys-Programm rund um die Konzerte. So gibt es etwa 90er-Themenpartys und besondere Stadtführungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BTS-Comeback: Fans feiern Welttournee auch im Kino
Livekonzert auf der Leinwand

BTS-Comeback: Fans feiern Welttournee auch im Kino

Nach jahrelanger Pause ist die koreanische Boyband BTS wieder auf Welttournee. Für Fans, die keine Tickets ergattern konnten, gibt es eine Alternative: die Kinoleinwand.

11.04.2026

Backstreet Boys kündigen Zusatzshows in Düsseldorf an
Zwei neue Termine

Backstreet Boys kündigen Zusatzshows in Düsseldorf an

Die US-Band bleibt im kommenden Jahr etwas länger in Deutschland. Die Show «Into The Millennium» wird verlängert. Wer Tickets für eine der Zusatzshows haben möchte, muss schnell sein.

12.12.2025

Beach-Boys-Legende Brian Wilson gestorben
Nachruf

Beach-Boys-Legende Brian Wilson gestorben

«Fun Fun Fun», «Good Vibrations» und «Surfin' USA»: Die Beach Boys feierten in den 60er Jahren Welterfolge. Jetzt ist Brian Wilson, Mitgründer und Genie der Band, im Alter von 82 Jahren gestorben.

11.06.2025

Metallica gibt 2026 drei Konzerte in Deutschland
Welttour verlängert

Metallica gibt 2026 drei Konzerte in Deutschland

Die Metalband Metallica kommt nächstes Jahr nach Deutschland - für drei Konzerte in zwei Städten.

22.05.2025

Boygroup

30 Jahre Backstreet Boys: «Die netten Jungs von nebenan?»

Auch 30 Jahre nach ihrer Gründung bringen die Backstreet Boys ihre Fans zum Kreischen. Eine ihrer herausragenden Qualitäten: Skandale einfach abperlen zu lassen.

19.04.2023