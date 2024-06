Bachmann-Preis-Juror: Keine Schieberei hinter den Kulissen

«Kultur kann sich überhaupt nur dann legitimieren, wenn man weiß, dass das nicht eine Schieberei hinter Kulissen ist», sagte Kastberger der Deutschen Presse-Agentur. Ab Donnerstag (27.6.) präsentieren 14 Autorinnen und Autoren ihre Prosatexte während der 48. Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt, der Heimatstadt der Literatin Ingeborg Bachmann (1926-1973). Am Sonntag (30.6.) wird der nach ihr benannte, mit 25 000 Euro dotierte, Preis verliehen.

In Klagenfurt geht es wieder um den Bachmann-Preis

In Klagenfurt geht es wieder um den Bachmann-Preis

An den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur 2023 nehmen zwölf Autorinnen und Autoren teil. Die ersten Lesungen haben stattgefunden. Die Jury äußerte viel Lob, aber auch scharfe Kritik.

Im Mai hatten zwei ehemalige Jurorinnen des Internationalen Literaturpreises mit ihrem Erfahrungsbericht in der Wochenzeitung «Die Zeit» eine Debatte ausgelöst. Sie erhoben darin den Vorwurf, die Auswahl sei 2023 nicht nach literarischen Kriterien erfolgt, sondern unter identitätspolitischen Aspekten wie Hautfarbe oder Herkunft. Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin - einer der Preisstifter - hatte dies zurückgewiesen. Die Titel seien wegen ihrer literarischen Qualität ausgewählt worden.

Die Schweizerin Sarah Elena Müller ist nicht nur Romanautorin, sondern auch Teil des Pop-Duos Cruise Ship Misery. Olivia Wenzel, die es 2020 mit «1000 Serpentinen Angst» auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hatte, hat Bühnenliteratur, Musik und Performance in ihrem Repertoire.

Es muss aber nicht immer Bühnenkunst sein: Zu den Teilnehmern zählen dieses Jahr auch der aus der Schweiz stammende Zeichner und Autor Semi Eschmamp sowie der Bonner Denis Pfabe, der drei Tage die Woche in einem Baumarkt als Gabelstapler-Fahrer arbeitet. Die Österreicherin Johanna Sebauer ist Schriftstellerin, doch «im echten Leben arbeitet sie in der Wissenschaftskommunikation», heißt es in ihrem Porträt für den Wettbewerb.