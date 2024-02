Bafta: «Oppenheimer» großer Sieger - kein Preis für Hüller

Der große Sieger des Abends hieß «Oppenheimer». Der 13 Mal nominierte biografische Historienfilm über den Physiker und Atombomben-Wegbereiter J. Robert Oppenheimer bekam sieben Bafta-Preise, unter anderem den wichtigsten, nämlich den für den besten Film. Unter Ovationen überreichte Michael J. Fox den Award in Form einer goldenen Maske an Produzentin Emma Thomas und Regisseur Christopher Nolan.

Als beste Nebendarstellerin wurde Da’Vine Joy Randolph («The Holdovers») geehrt. Robert Downey Jr. bekam als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Politiker Lewis Strauss in «Oppenheimer» einen Bafta, und auch der Preis für die beste Regie ging an «Oppenheimer».

Sophie Ellis-Bextors Hit «Murder On The Dancefloor» von 2001 erlebte in den letzten Wochen dank seines Einsatzes in der viel diskutierten Nackt-Szene des Thrillers «Saltburn» ein Revival – die Britin performte den Song während der Preisverleihung live. «Saltburn»-Hauptdarsteller Barry Keoghan applaudierte begeistert.