Banksy lässt am Londoner Zoo die Tiere frei

London (dpa) - Banksy lässt die Tiere frei: Sein neuntes tierisches Motiv in Folge hat der mysteriöse Street-Art-Künstler ausgerechnet am Londoner Zoo angebracht. Dabei hält ein Gorilla scheinbar einen Rollladen am Eingang hoch, damit mehrere Tiere entkommen können, wie auf einem Foto von Banksys Instagram-Account zu sehen ist.

Es ist nicht das erste Mal, das Banksy einen Tierpark als Bühne wählt. 2001 tauchte sein Schriftzug im Zoo von Barcelona im Pinguin- sowie im Giraffengehege auf. Der Künstler nutzte in der Vergangenheit zudem häufiger Tiere, in der Regel waren es aber Ratten.

Erneut schlägt der mysteriöse Graffiti-Künstler in London zu und erweitert seine Tier-Reihe mit einer Katze. Manche sprechen bereits von einem Zoo. Es gibt auch Hinweise, was er damit bezweckt.

Der mysteriöse britische Graffiti-Künstler Banksy erfreut die Menschen in London derzeit mit einem Reigen an neuen Werken. Zum Missfallen vieler Fans haben einige aber nur kurz Bestand.

Auf Instagram bejubelten seine Fans die Aktion: «Die große Flucht», hieß es in einem Kommentar. Eine Zoo-Sprecherin hingegen sagte der Nachrichtenagentur PA, die Werke brächten den Menschen viel Freude - wie der Zoo. Selbst äußerte sich der Brite, der in der westenglischen Stadt Bristol aufgewachsen ist, bisher nicht zur Bedeutung der Motive.

Der Steinbock an einer Wand in Kew war das erste Tier-Motiv. (Archivbild)

Als erstes erschien am 5. August ein Steinbock an einer Hauswand im Südwestlondoner Stadtteil Kew. Täglich folgte ein weiteres Motiv: Zwei Elefanten schauten aus Fenstern, drei Affen hangelten an einer Brücke, ein Wolf heulte in einer Satellitenschüssel, zwei Pelikane schnappten an einem Fish-and-Chips-Laden nach Fischen, eine Raubkatze streckte sich auf einer leeren Werbetafel, und ein Schwarm Piranhas schwamm auf einem Glashäuschen der Polizei.