Barbara Schöneberger kann sich durch Ruhe nicht erholen

Hamburg (dpa) - Die Entertainerin und Moderatorin Barbara Schöneberger (49, «NDR Talk Show») ist auch privat eine Plaudertasche - allerdings in Maßen. «Ich bin sehr gesellig und rede sehr gern. Aber es ist nicht so, dass ich nur sende. Zuhause rede ich weniger als die anderen Mitglieder meiner Familie», sagte Schöneberger der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.