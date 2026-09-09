Filmfestspiele Venedig

Bardem und Cruz: So halten sie Ehe und Arbeit auseinander

Ehepaar im Film und auch im echten Leben: Penélope Cruz und Javier Bardem sprechen in Venedig darüber, warum sie nur selten gemeinsam drehen - und wie sie Privates und Beruf trennen.

Das Ehepaar vor der Premiere auf dem roten Teppich. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Das Ehepaar vor der Premiere auf dem roten Teppich.

Venedig (dpa) - Penélope Cruz und Javier Bardem haben verraten, wie sie ihre Ehe und gemeinsame Filmprojekte unter einen Hut bekommen. In ihrem neuen Film stehen die beiden Oscar-Preisträger erneut gemeinsam vor der Kamera und verkörpern auch auf der Leinwand ein Ehepaar. «Bunker» (Regie: Florian Zeller) läuft im Wettbewerb der Filmfestspiele Venedig.

Auf die Frage, wie viel von ihrer eigenen Ehe in die Rollen eingeflossen sei, antwortete Bardem (57): «Gar nichts. Wir sind sehr gut darin, Fiktion und Realität voneinander zu trennen. Sonst würden wir in diesem Job nicht überleben.» Auf die Frage, ob sich die beiden manchmal streiten, antwortete er scherzhaft: «Nein, nein, niemals.»

Cruz: Viele gemeinsame Angebote nicht angenommen

Cruz (52) sagte: «Ich kenne dich seit mehr als 30 Jahren. Stell dir mal vor, wir hätten uns noch nie gestritten.» Bezüglich Arbeit und Privatleben spricht sie von einer gesunden Balance. «Wenn man gemeinsam einen Film vorbereitet, spielt das natürlich eine große Rolle in den Gesprächen, aber das haben wir nicht sehr oft gemacht.» 

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Die beiden stünden nur etwa alle fünf Jahre gemeinsam vor der Kamera. «Andere Angebote, die uns unterbreitet wurden, hielten wir entweder nicht für das Richtige für uns oder es war nicht der richtige Zeitpunkt», sagte Cruz.

Streiten tun sie nie, scherzte Bardem in Venedig. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Streiten tun sie nie, scherzte Bardem in Venedig.

Die Entscheidung für das aktuelle Projekt sei den beiden leichtgefallen, sagte Cruz, was vor allem an der Zusammenarbeit mit dem Regisseur gelegen habe. Zeller habe am Set als eine Art Schutzschild fungiert: «Wir wussten, dass wir auf diese Weise geschützt sein würden - indem jemand in der Mitte stand, der uns einlud, nichts aus unserem Privatleben mitzubringen, sondern einfach wir selbst zu sein, mit all unseren Zellen, die von allem durchdrungen sind, was wir in unserem Leben erlebt haben.»

Stehen nur ab und zu gemeinsam vor der Kamera: Bardem und Cruz. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Stehen nur ab und zu gemeinsam vor der Kamera: Bardem und Cruz.

In «Bunker» verkörpert Bardem einen Star-Architekten, der darüber nachdenkt, den Auftrag eines Tech-Milliardärs anzunehmen, einen Bunker zu bauen. Für seine Frau, verkörpert von Cruz, wird das Projekt zum Anlass, die gemeinsamen Werte und schließlich die ganze Ehe infrage zu stellen.

Das Drama erhielt nach der Premiere die bislang längsten Standing Ovations des Festivals und einen Applaus von über 15 Minuten. In einer Nebenrolle ist Patrick Schwarzenegger zu sehen.

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