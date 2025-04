Er spielte Batman und Jim Morrison: Val Kilmer stirbt mit 65

Los Angeles (dpa) - Die ikonische Rolle als Pilot Tom «Iceman» Kazansky im Actionfilm «Top Gun» machte ihn 1986 über Nacht berühmt - nun ist der US-amerikanische Schauspieler Val Kilmer im Alter von 65 Jahren gestorben. Kilmer spielte den erbitterten Konkurrenten von Tom Cruise in der Rolle als Pete «Maverick» Mitchell, mit dem er sich bei riskanten Kampfflügen maß. Danach zählte er in den 80er und 90er Jahren zu den Topverdienern in Hollywood.