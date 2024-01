Bericht: Charles vor Prostata-OP nach London zurückgekehrt

London (dpa) - Der britische König Charles III. ist einem Medienbericht zufolge vor seiner geplanten Prostata-Operation in dieser Woche wieder nach London zurückgekehrt.

Wie die «Sun» berichtete, wurde der 75-jährige Monarch in einem Auto in der Nähe des Buckingham-Palasts gesichtet. Aufnahmen zeigten Charles auf dem Rücksitz einer Limousine. Über dem Buckingham-Palast wurde wie üblich in Anwesenheit des Monarchen die Königliche Standarte gehisst, meldete auch die britische Nachrichtenagentur PA.