Berichte: Robert Pattinson als James Bond?

London (dpa) - Im Rennen um die Rolle des nächsten James Bond ist laut übereinstimmenden Medienberichten auch der britische Schauspieler Robert Pattinson. Insidern zufolge nahm Pattinson an Probeaufnahmen für die Rolle teil. Die Tests sollen nach Informationen des «Hollywood Reporter» bereits am Wochenende des 24. Oktober in London stattgefunden haben.

Damit zählt Pattinson zu einer Reihe prominenter Namen, die seit Wochen für die Rolle gehandelt werden. Neben Pattinson soll auch der Brite Nicholas Hoult («About a Boy») zu den Schauspielern gehören, die für den neuen 007 getestet wurden, berichteten die US-Branchenblätter «Deadline», «Hollywood Reporter» und «Variety». Der 36-Jährige verkörperte zuletzt unter anderem den Superman-Widersacher Lex Luthor.

Foto: Scott A Garfitt/AP/dpa Auch der Brite Nicholas Hoult gilt laut Insidern als möglicher Nachfolger von Daniel Craig. (Archiv)

Bereits zuvor waren den Berichten zufolge drei Namen als mögliche Kandidaten genannt worden: Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Dua-Lipa-Ehemann Callum Turner (36).

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Die Branchenblätter berufen sich auf Insider und betonen, noch sei nichts offiziell bestätigt worden. Amazon MGM Studios hat sich bislang nicht geäußert. «Variety» heizt die Gerüchteküche derweil weiter an und schreibt außerdem, Sänger Harry Styles habe Gespräche über die Rolle geführt, auch Theo James («The White Lotus») sei nicht ausgeschlossen.

Foto: Christoph Soeder/dpa Unter den Namen, die schon seit einer Weile kursieren, ist auch der von Dua-Lipa-Ehemann Callum Turner. (Archiv)

Was spricht für Pattinson?

Pattinson war zuletzt unter anderem in «Die Odyssee» zu sehen und steht für die Fortsetzung von «Batman» vor der Kamera. Mit Denis Villeneuve, der beim neuen James Bond Regie führen soll, hat Pattinson bereits bei «Dune: Part Three» zusammengearbeitet, der Film kommt Mitte Dezember ins Kino. Das könnte für ihn sprechen. Dabei galt aber lange die Erwartung, dass Bond eher von einem jungen, unbekannten Darsteller gespielt werden würde.

007-Suche läuft seit Monaten

Kaum eine Rolle wird so leidenschaftlich gehandelt wie die des britischen Geheimagenten 007. Schon vor dem Abschied von Daniel Craig mit «Keine Zeit zu sterben» (2021) wurden mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Offiziell läuft die Suche seit Mai. Amazon MGM Studios hatte Anfang 2025 die kreative Kontrolle über die Reihe von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen. Regie führt Villeneuve, das Drehbuch schreibt «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight.