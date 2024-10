Berliner Stiftung streicht «Oberindianer» aus Lindenberg-Hit

Berlin (dpa) - Mehrere Chöre in Berlin wollen bei zwei geplanten Auftritten bei Udo Lindenbergs Hit «Sonderzug nach Pankow» aus dem Jahr 1983 das Wort «Oberindianer» teilweise streichen. Es könne aus heutiger Sicht diskriminierend wahrgenommen werden, teilte die Stiftung Humboldt Forum in Berlin zur Begründung mit. Anlass sind Auftritte im November von acht Chören in dem Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung.