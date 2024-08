Biermann: In der Ex-DDR wächst zusammen, was zusammengehört

Berlin (dpa) - Der Lyriker und Liedermacher Wolf Biermann sieht zwischen AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) viele Gemeinsamkeiten. «Wagenknecht und Höcke sind das politische Brautpaar der Stunde. Da wächst in der Ex-DDR zusammen, was zusammengehört: die Erben des Hitlerschen Nationalsozialismus und des Stalinschen Nationalkommunismus», sagte Biermann der Wochenzeitung «Die Zeit» mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September.