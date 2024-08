«Bild»: Grünen-Chefin Ricarda Lang hat geheiratet

Berlin (dpa) - Grünen-Chefin Ricarda Lang hat ihren Partner Florian Wilsch geheiratet. Das Paar gab sich am Samstag in Berlin das Ja-Wort, wie die «Bild» berichtet. Das entsprach auch dpa-Informationen. Lang (30) hatte die Verlobung mit Wilsch im März 2023 öffentlich gemacht.

Die Grünen-Chefin und der Mathematiker und ehemalige Sprecher der Grünen Jugend Bayern feierten laut «Bild»-Zeitung «umgeben von Freunden, Familie und Kollegen». Das Paar habe in einer Location in der Nähe der Spree geheiratet, in die bis zu 150 Gäste passen.