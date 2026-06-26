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Bill Kaulitz: «Lassen in dieser Staffel noch viel mehr zu»

Gesundheitschecks, Szenen im Pool und eine Reise zurück nach Sachsen-Anhalt: Der Streamingdienst Netflix zeigt erste Eindrücke aus der dritten Staffel der Serie «Kaulitz & Kaulitz».

Bill (l) und Tom Kaulitz lassen sich auch in der dritten Staffel durch ihr Leben begleiten. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Bill (l) und Tom Kaulitz lassen sich auch in der dritten Staffel durch ihr Leben begleiten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Streamingdienst Netflix gibt erste Einblicke in die neuen Folgen der Serie «Kaulitz & Kaulitz». Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel («Durch den Monsun») lassen sich auch in der dritten Staffel durch ihr Leben begleiten. «Wir lassen in dieser Staffel noch viel mehr zu», kündigte Bill im nun veröffentlichten Trailer an.

In kurzen Andeutungen geht es etwa um Ernährung, Gesundheitsfragen, Szenen im Pool und eine Reise zurück nach Sachsen-Anhalt. Dort wuchsen die beiden auf und gründeten auch ihre Band, später zogen sie in die USA. Tom ist heute mit Moderatorin Heidi Klum verheiratet («Germany's Next Topmodel»).

In der dritten Staffel würden sie sich nicht nur den traumatischen Erlebnissen ihrer Jugend widmen - in dem kurzen Videoclip sieht man sie etwa an ihrem alten Haus - sondern auch eine völlig neue Ebene in ihrer Beziehung betreten, teilte Netflix mit. Die neue Staffel soll am 23. Juli erscheinen.

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